‘Ankara katliamı’nda hayatını kaybedenlere karanfilli anma

Ankara’da beş yıl önce IŞİD’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler bugün karanfillerle anıldı.
Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’teki ‘Barış ve Demokrasi Mitingi’ için toplanılan kalabalığa IŞİD’in düzenlediği saldırı sonucu 102 kişi hayatını kaybetmiş, 400’den fazla yurttaş yaralanmıştı.
STK ve meslek örgütleri öncülüğünde farklı kentlerden de katılanların oluşturduğu kalabalık, gar önüne yürümek istedi. Ancak polis izin vermedi. 11 kişi gözaltına alındı.
Grup daha sonra Ulus metro durağı önünde bir araya gelerek ‘insan zinciri’ oluşturdu. Üzerinde ’10 Ekim katliamını unutturmayacağız’ yazan ve hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açıldı.
Yaşamını yitirenlerin isimleri tek tek okundu, ardından saygı duruşuna geçildi. Katılımcılar, fotoğrafların üstüne karanfil koydu. Anmaya CHP ve HDP’li vekiller de katıldı.
Kılıçdaroğlu’ndan karanfil
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin genel sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara milletvekilleri ve Ankara il başkanı Ali Hikmet Akıllı’yla sabah saatlerinde garın önüne gitti.
CHP lideri ve beraberindekiler, patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakmalarının ardından saygı duruşunda bulundu.