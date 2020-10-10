‘Ankara katliamı’nda hayatını kaybedenlere karanfilli anma

Muş Devlet Hastanesi pandemi servisinde görev yapan iç hastalıkları uzmanı Dr. Süleyman Polater’in salgın sürecinde içine en çok dert olan şey, eşiyle aynı anda tedavi gören ve kocasına selam iletmesini söyleyen bir hastasının dileğini yerine getirememiş olması.