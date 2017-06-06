‘Ankara katliamı’nda hayatını kaybeden yurttaşın ailesine 500 bin lira tazminat

‘Ankara katliamı’nda hayatını kaybeden Hasan Baykara’nın ailesine 500 bin liralık tazminat ödenmesine karar verildi.

Hasan Baykara, 10 Ekim 2015’te gar önünde IŞİD militanları tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 102 yurttaştan biriydi.

Milliyet’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre Baykara’nın ailesi İçişleri Bakanlığı’ndan ‘saldırıyı engelleyemediği gerekçesiyle’ 2 milyon 800 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.

Aile, bakanlıktan ret cevabı alınca çareyi dava açmakta buldu.

Bakanlık savunması

Bakanlık, mahkemedeki savunmasında miting arama noktalarında ve şehir dışından gelen araçların kontrolünde 2 bin 44 personel görevlendirildiğini, gerekli güzergâh aramalarının yapıldığını, tüm tedbirlerin yürütüldüğünü, hizmet kusurunun bulunmadığını, kusursuz sorumluluk da yüklenemeyeceğini kaydetti.

Baykara ailesi de buna karşılık iki intihar saldırganının Ankara’ya araçla gelip aranmadan miting alanına girdiğini ve eylemi üzerlerindeki canlı bomba yeleğiyle gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

500 bin lira tazminat

Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi, ‘idarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan zararı ödemekle yükümlü olduğu’nu belirterek, Baykara’nın eşi için 50 bin, çocukların her biri için 75 bin, anne için 75 bin, kardeşlerin her biri için de 25 bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Böylece toplam rakam 500 bin lirayı buldu.

Kararın gerekçesi

Oybirliğiyle alınan kararda, ‘sosyal risk ilkesi’ anımsatılarak yalnızca toplumun bir parçası ve bireyi olunması nedeniyle maruz kalınan eylemlerin bu kapsama girdiği ifade edildi. Olağandışı zararların topluma pay edilerek giderilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

‘Terör örgütlerinin tek tek kişileri değil, devleti ve anayasal düzeni hedef aldığı, kişisel husumetten kaynaklanmadığı, terör eylemlerinden zarar görenlerin de kusurları sonucu değil toplumun bir bireyi olmaları nedeniyle buna maruz kaldıkları’ ifade edilen kararda, ‘oluşan zararın terör eylemlerini önleme yükümlülüğü olan devlet tarafından, sosyal risk ilkesi kuralına göre karşılanması gerektiği’ belirtildi.