‘Ankara katliamı’ davasında karar: Dokuz sanığa 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet

Türkiye tarihinin en kanlı intihar saldırısıyla ilgili davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, dokuz sanığa ‘anayasal düzeni ihlal’ suçundan birer kez, ‘kasten öldürme’ suçundan da 100’er kez olmak üzere toplam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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10 Ekim 2015’te KESK, DİSK, TMMOB ve TTB öncülüğündeki ‘Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’için Ankara’daki tren garı önünde toplanan kalabalığın içine sızan iki IŞİD militanının peş peşe üstlerindeki bombayı patlatarak gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 107 kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 500 kişi yaralanmıştı.

Canlı bombalardan biri 1990 doğumlu Yunus Emre Alagöz’dü. Suriye uyruklu diğer teröristin kimliği belirlenemedi.

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Yunus Emre Alagöz’ün 1995 doğumlu erkek kardeşi Abdurrahman Alagöz de Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 100’den fazla kişinin yaralandığı intihar saldırısını gerçekleştiren kişiydi.

Saldırıyla ilgili 36 kişi hakkında dava açıldı, 20 kişi tutuklandı.

Mahkeme heyeti, dokuz sanığa ‘anayasal düzeni ihlal’ suçundan birer kez, ‘kasten öldürme’ suçundan da 100’er kez olmak üzere toplam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıca bu sanıklara 20’si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 biner yılın üzerinde hapis cezası verildi. Dokuz sanık ise örgüt üyeliğinden değişik yıllarda hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın süreci

Dava, Ankara 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Kasım 2016’da görülmeye başladı.

Savcı Adnan Gümüş, 12 Haziran 2018’deki duruşmada 55 sayfalık esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Gümüş, ‘acımasız’ ve ‘vahşi’diye nitelediği saldırının IŞİO adına gerçekleştirildiğini belirtti.

Sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç hakkında ‘100 kişiyi kasten öldürme’ suçlamasından 100’er kez; ‘anayasal düzeni ihlal’ suçundan ise birer kez olmak üzere toplamda 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Aynı sanıklar için ayrıca 20’si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730’ar yıl hapis cezası talep edildi. Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri Ankara’ya getirmekle suçlanan Demir, Akaltın, Yakıp Şahin ve Tunç hakkında ayrıca ‘örgüt faaliyeti çerçevesinde izinsiz tehlikeli madde bulundurmak, nakletmek’ suçundan 24’er yıla kadar hapis cezası istendi. Erman Ekici hakkında ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan istenen hapis cezası ise 22 yıl altı aydı.

Gümüş, firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki davaların ayrılmasını ve yargılama sırasında ölen sanık Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın ise düşürülmesini talep etti.

İddianamede, saldırı talimatının IŞİD yöneticisi ve Türkiye sorumlusu olarak tanımlanan İlhami Balı tarafından verildiği belirtildi. Saldırının IŞİD’in Gaziantep Emiri Yunus Durmaz tarafından planlandığı belirtildi.

Durmaz, Mayıs 2016’da Gaziantep’te bir eve düzenlenen operasyon sırasında üzerindeki intihar yeleğini patlatarak ölmüştü.

Sanıklar, duruşmalarda yaptıkları savunmalarda haklarında iddiaları reddetti.

Davanın Şubat 2017’de görülen duruşmalarında söz alan müştekiler, sanıkların yanısıra ihmali olduğu gerekçesiyle kamu çalışanlarının da cezalandırılmasını istedi. Ancak, Ankara başsavcılığı, kamu görevlileri hakkında yapılan suç duyurularını iki kez işleme koymama kararı aldı. Dönemin hükümet yetkilileri de herhangi bir güvenlik zaafiyeti bulunmadığını savundu.