‘Ankara katliamı’ davası: Firari sanıklar için kırmızı bülten çıkarılacak

Ankara Garı’nın önünde 10 Ekim 2015’te gerçekleştirilen IŞİD saldırısıyla ilgili davada, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, firari sanıklar için kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

Çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü ve sendikanın desteğiyle düzenlenen ’Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ için Ankara’ya giden binlerce insanın toplandığı Ankara Tren Garı kavşağında üç saniye arayla patlayan bombalar 109 kişinin hayatını mal olmuştu.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların tamamı suçsuz olduklarını, patlama ve örgütle ilişkilerinin bulunmadığını iddia ederek tahliyelerini istedi.

Müşteki avukatları ise bir hafta süren duruşma boyunca 125 mütşekinin dinlendiğini ve neredeyse hepsinin olay yerinde polisin biber gazı sıktığını, miting öncesi polisin güvenlik önlemi almadığını ve saldırı sonrası yaralılara çok geç yardım edildiğini söyledi.

‘Önlem almak yerine önlemler zayıflatılmış’

Duruşmada söz alan avukat İlke Işık, müştekilerin anlattıklarının üçşeye işaret ettiğini söyledi: “İstihbaratlara rağmen önlem almak yerine önlemler zayıflatılmış. Bütün mitinge katılanların açıklamaları üzere polisin az olmasından kaynaklı özel bir durum var. Bu artık tutanaklara geçmiştir. Patlamalardan sonra neler yaşandığını dinledik. Polis yaralıların üzerine gaz sıkıyor. Aklın mantığın alamayacağı şeyler yaşanıyor. Orada sağlık hizmeti ulaştırılması gerekirken yapılmıyor.”

Sorumlu kamu görevlileri hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunmasını talep eden avukatlar, IŞİD üyelerinin emniyet ve MİT tarafından takip edildiği yönünde bilgiler içeren mülkiye müfettiş raporunun da dosyaya dahil edilmesini istedi.

Duruşma savcısının mütalaasını vermesinin ardından ara kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, firari sanıklar için de kırmızı bülten hazırlanmasına karar verdi. Duruşma 2-3-4 Mayıs tarihlerine ertelendi.