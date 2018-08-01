Ankara itfaiyesinde stajyer kız öğrencilere cinsel istismar iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı C.S., istasyon müdürü N.K. ve merkezde görevli amir H.Y., liseli stajyer kız öğrencilere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla açığa alındı. Üç kişi hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre Ankara Büyükşehir İtfaiye Dairesi’nde bir aylık staja giden meslek lisesindeki kız öğrencilerin cinsel istismara uğradığı iddia edildi. İddialar üzerine soruşturma başlatılırken, cinsel istismarla suçlanan daire başkanı C.S., istasyon müdürü N.K. ve merkezde görevli amir H.Y., 23 Temmuz’da açığa alındı.

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Soruşturma kapsamında stajyer öğrenciler ile öğretmenleri ve arkadaşlarının da bilgilerine başvurulurken, görevden alınan üç kişinin de savunmasının alınacağı öğrenildi.

Soruşturma dosyasına, daire başkanı C.S. ile amir H.Y.’nin stajyer öğrencilerle mesajlaşmaları da girdi. Soruşturma dosyasındaki suçlamalardan biri de H.Y.’nin, bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulunmasına öğretmeninin şahit olduğu iddiası. Öğretmenin bu istismar iddiasını öğrencinin rehber öğretmenine anlattığı, bu olayla ilgili de tutanak tutulduğu belirtildi.

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Eğitimin ardından tatile gidilmiş

Soruşturma dosyasına giren suçlamalardan bazıları şöyle:

“Şehir dışında yapılan ‘tehlikeli maddeye’ müdahale ve yangın söndürme gibi meslek içi eğitimlere İş-Kur’dan altı aylık ve dokuz aylık personel alımıyla gelen kadınların götürülmesi, eğitimin ardından tatil yapılması.

Yaşları 15-16 olan mesleki liselerden gelen stajyerlerin de bulunduğu kız öğrencilerle yemeğe çıkma, eğlence mekanlarına gitme.

Stajyer kızlar ve İş-Kur’dan gelen kadın personel ile tatile gitme.

Yaşları 15-16 olan Mesleki Lise’den gelen bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulunulması, diğer stajer kızları taciz etme, elle ve sözle tacizi sürdürme.

Personel arasında ayırım yapılarak özellikle kadın personele yakın durma, iş kapsamının dışında samimiyet gösterme.”

Soruşturma kapsamında açığa alınan İtfaiye Daire Başkanı C.S. ise suçlamaları reddederek şunları söyledi: “Şerefimle temin ederim ki böyle bir şey yok. Bu bir komplo, bir dedikodu. Açığa alındığıma dair bana yazı tebliğ edildi. Ancak soruşturmanın içeriğini bilmiyorum. Henüz savunmamı almadılar. Kurumum için her şeyi yaptım, makam odamda oturmayan bir başkanım, sürekli personelimle, öğrencilerimle iç içeyim. Samimi bir ortamız var, bunları çekemeyenler olabilir.”