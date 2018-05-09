Ankara, İran’dan yana tavır aldı: ABD talihsiz adım attı

Ankara, ABD Başkanı Donald Trump’ın bundan böyle uymayacaklarını açıkladığı İran ile nükleer anlaşmanın devamından yana tavır aldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada Türkiye’nin İran’ın nükleer programına ilişkin çözümün diplomasi olduğunu her zaman savunduğu belirtilerek, 2015 yılında kabul edilen ve ABD’nin çekileceğini açıkladığı Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) bu yolda atılmış önemli bir adım olduğu görüşü savunuldu.

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Anlaşmayı denetlemek üzere BM’nin yetkilendirdiği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA), İran’ın anlaşmaya uygun hareket ettiğini teyit ettiği belirtilen açıklamada şöyle devam edildi: “Hal böyleyken ABD’nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olmasını talihsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz. Olabilecek her türlü görüş ayrılığı ve tereddütlerin uygun zeminlerde, uygun mekanizmalar işletilmek suretiyle ve diplomasi yoluyla ele alınması gerektiğine dair inancımızı koruyoruz. Anlaşmaya dair uyuşmazlıklar için KOEP’te öngörülen Ortak Komisyon Mekanizması işletilmelidir. Kapsamlı Ortak Eylem Planı korunmalı ve UAEA’nın denetiminde, tam bir şeffaflık içinde, kesintisiz ve eksiksiz biçimde uygulanmasına devam edilmelidir.”