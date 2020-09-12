Ankara için ‘sarı alarm’ uyarısı

Ankara genelinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ‘sarı alarm’ verildi.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

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Ankara il genelinde gelecek iki saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bugün Ankara’da kum fırtınası hayatı felç etmişti.