Ankara için kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara’da yarın ve salı günü zaman zaman tipi şeklinde olması beklenen kar yağışı, hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Ankara genelinde yarın sabah saatlerinde başlayacak kar yağışının kuzey ve doğu çevrelerinde daha etkili olmak üzere salı günü öğle saatlerine kadar il genelinde aralıklarla kuvvetli (8-20 santimetre) olması öngörülüyor.

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Salı öğle saatleri ile çarşamba sabah saatleri arasında da aralıklarla hafif kar yağışı geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

Şehir merkezinde yarın en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında bir, en yüksek bir; salı günü en düşük sıfırın altında beş, en yüksek sıfırın altında iki; çarşamba en düşük sıfırın altında yedi, en yüksek sıfırın altında üç; perşembe en düşük sıfırın altında 16, en yüksek sıfırın altında altı; cuma günü en düşük sıfırın altında dokuz, en yüksek sıfır dereceler civarında, çevre ilçelerde ise yer yer daha da düşük derecelerde seyretmesi bekleniyor.