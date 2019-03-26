Ankara, Golan Tepeleri kararını şiddetle kınadı: Hükümsüzdür

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını kınadı.

Fotoğraf: DHA

İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan tepelerini ilhak kararını dün ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun yanında imzalamıştı.

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Kararın esefle karşılandığı ve şiddetle kınandığını belirten Dışişleri Bakanlığı açıklamasına şöyle dedi: “497 (1981) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararı başta olmak üzere, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden bu talihsiz karar, ABD yönetiminin Ortadoğu’da çözümün değil, sorunun parçası olmaya yönelik tutumunu sürdürmekte olduğunu göstermektedir. Söz konusu karar, Suriye’nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür. İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini beyhude şekilde meşrulaştırmaya çalışarak bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürüklemek yerine, BM şartında kayıtlı temel prensiplere ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına riayet etmek uluslararası toplumun tüm üyelerinin temel bir sorumluluğudur.”