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Yaramazlara biraz batar!

Ankara: Gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırıldı

İdlib’de 22 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara misilleme yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır” dedi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, “Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir” dedi.

Altun’un mesajının tamamı şöyle: “Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek. Geçmişte Ruanda’da, Bosna Hersek’te yaşananların bugün İdlib’de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz, kalınmayacaktır. Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.”

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