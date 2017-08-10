Ankara emniyetinden Çevik Kuvvet personeline: Patron, toprağım, hacı artık yasak

1- Konyaspor beş, Beşiktaş bir maç seyircisiz; Orman’a 45 gün hak mahrumiyeti

Süper Kupa finalinde çıkan olaylar nedeniyle Konyaspor’a beş, Beşiktaş’a ise bir maç seyircisiz oynama cezası verildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da 45 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı.