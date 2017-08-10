Ankara emniyetinden Çevik Kuvvet personeline: Patron, toprağım, hacı artık yasak

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polislere, birbirlerine ‘patron, başkan, abi, kanki, kral, abla, hacı, toprağım’ gibi kelimelerle hitap etmemeleri uyarısı yapıldı.
Hürriyet’te yer alan habere göre şube müdürü imzasıyla önceki gün yayınlanan talimat yazısında, personelin aralarındaki bazı hitap şekillerine yasak getirildi. Söz konusu yazıda, resmiyet ve hiyerarşiyle bağdaşmayan ‘patron, başkan, abi, kanki, kral, abla, hacı toprağım’ gibi kelimelerin personelin farklı yaş gruplarında olması sebebiyle problem oluşturduğu belirtildi.
Talimat yazısında, personelin kendisiyle aynı yıl göreve başlayan personele ‘devrem’, önce başlayana ‘üst devrem’, sonra başlayana ‘alt devrem’ diye hitap etmesi gerektiği kaydedildi.
Personele bu koduna seminer de verilecek.