Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 700 milyon liralık kredi kullanım yetkisi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, büyükşehir belediyesine çeşitli hizmetlerde ve projelerde kullanılmak üzere, oy birliğiyle, 700 milyon lira kredi kullanım yetkisi verdi.

Fotoğraflar: DHA (Temsili)

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı birinci toplantısı, ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında Belediye Konferans Salonu’nda yapıldı.

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Belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantı, Yavaş’ın, mecliste grubu bulunan partilerin, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik yaptığı saldırıları kınamak ve Azerbaycan’ın yanında olduklarını göstermek amacıyla yayınladıkları ortak bildiriyi okumasıyla başladı.

Daha sonra Yavaş, gündemin ikinci maddesi olan, ABB’nin bazı projelerde kullanmak üzere 700 milyon liralık kredi kullanmasını içeren Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu hakkında bilgi vererek, oylamaya sundu.

Raporla ilgili AKP ve MHP grubu üyeleri teklife onay verdiklerini belirterek görüşlerini dile getirdi.

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‘Ne kadar süreceği belli değil’

Konuşmaların ardından söz alan Yavaş, seçim zamanında vaatlerde bulunduğu projeler için borçlanma yetkisi istemeyeceğini vurgulayarak, eski dönemden yarım kalan işlerin yapıldığını aktardı.

Yavaş, şunları kaydetti:

“Deniliyor ki biz 1 milyar 70 milyon lira size kredi verdik. Nerede arkadaşlar, bir kuruş kullanmadım diyorum. Benim istediğim kredilerin tamamı, acil yapılması gereken şeylerdir. Polatlı için geç yetki verdiniz. Biz bir yıl kaybettik. Büyük ilçe belediyelerinin hemen hemen hepsi kredilerini aldı. Covid-19 sürecindeyiz ve ne kadar süreceği belli değil. Mağduriyetin esnafta ve vatandaşta ne ölçüde olacağı da belli değil. Dolayısıyla biz tedbir alalım. Bize 700 milyon liralık krediyi verin, ihtiyaç olunca kullanacağım. Çünkü pandeminin ne olacağı belli değil.”

Yavaş’ın oylamaya sunduğu komisyon raporu, meclisteki bütün partilerin geçerli oy kullanmasıyla, oy birliğiyle kabul edildi.

CHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri yaptıkları konuşmada, 700 milyon liralık borçlanma yetkisi içeren komisyon raporuna geçerli oy kullanan meclis üyelerine teşekkür ederek, Ankara için birlikte çalışma vurgusu yaptı.