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Yaramazlara biraz batar!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden dar gelirli öğrencilere ‘simit-kahvaltı kartı’

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası ile birlikte dar gelirli öğrencilere yönelik ‘simit-kahvaltı kartı’ vermek için anlaşma yaptı. Dar gelirli 5 bin öğrenci, bu kartla ücretsiz simit alıp kahvaltı edebilecek.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’e konuşan Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, ABB ile ortak çalışma başlattıklarını belirterek, “Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizi tespit edeceğiz ve onlara simit-kahvaltı kartı çıkaracağız. Beş bin öğrencimizin sabah kahvaltılarını ve günün her saati simit ve çeşitlerinden yararlanmalarını sağlayacağız” dedi.

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Öte yandan Ankara Halk Ekmek bünyesinde engellilere verilen ancak istismar konusu olan camekanlı ürün dağıtımı işini de bundan böyle simitçi esnafı yapacak. Başkan Delibaş, “Ankara simidimizin işin ehli olan ustalarımızın ellerinde olması bizim içimizi rahatlatıyor. Sokakta, okullar, kafeler dahil birçok yerde eski tadı yakalayacağız” diye konuştu.

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