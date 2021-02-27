Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Üniversitesi arasında yeni evlenecek çiftlere yönelik ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) taraması yapılması için protokol imzalandı.

Fotoğraf: ankara.bel.tr

Protokolün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülmesinin ardından Ankara’nın tüm ilçelerinde yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapılarak, önceden tespit edilmesi ve önlem alınması sağlanacak.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal’ın imzaladığı protokolle hasta birey doğumlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ankara genelinde evlilik hazırlığında olan çiftlerden birine talep etmesi halinde SMA hastalığına karşı ücretsiz DNA taraması yapılarak muhtemel gen değişikliği önceden tespit edilebilecek.

Protokol töreninde konuşan Yavaş “SMA’lı hastalarla ilgili çok iç acıtıcı görüntülerle karşılaşıyor, bunlarla ilgili kampanyaların yapıldığını ve çaresiz insanlar görüyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu nasıl önleyebiliriz, belediye olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde daha önceden bir teşhis ve tanı konmak suretiyle tedavinin daha kolay yapılabileceği konusunda neler yapabiliriz diye araştırdık. Evlenmeden önce eşlerden birinin tahlil vermek suretiyle tetkiklerinin yapılarak hastalığı henüz evlenmeden tespit edip, çaresinin aranması için Başkent Üniversitesi ile bir işbirliği protokolüyle bu yıl ilk uygulamayı yapacağız.”