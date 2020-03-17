Ankara Büyükşehir Belediyesi, kira alacaklarını erteledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, corona virüsü nedeniyle vatandaşların belediyeye olan kira borçlarını iki ay ertelediklerini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, “Koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren ilk etapta iki ay süreyle ertelenmiştir” paylaşımında bulundu.

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Değerli hemşehrilerim,



Salgın hastalık sürecinde ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımız için belediyemizin kira alacakları iki ay süreyle ertelenmiştir. pic.twitter.com/sgSrUPMege — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 17, 2020

Kalabalığı engellemek için düzenleme

Yavaş ayrıca kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla cenazesi olanların istekleri dahilinde, cenazelerin vakit namazı beklenmeden defnedileceğini duyurdu.

Vatandaşları toplum sağlığı için gerekli tedbirleri almaya ve kalabalık yerlerde bulunmamasını isteyen Yavaş, sosyal medya hesabından şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızın sağlığını koruma kapsamında, kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla cenazesi olan vatandaşlarımızın istekleri dahilinde, cenazeleri vakit namazı beklenmeksizin kıldırılarak defnedilecektir.”