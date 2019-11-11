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Yaramazlara biraz batar!

Ankara Büyükşehir Belediyesi için çalışan taşeron şirket işçileri eylem yaptı: İki aydır maaş alamıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hizmet veren ANFA’ya bağlı bir taşeron şirkette çalışan işçiler, iki aydır maaş alamadıkları için ANFA’nın genel müdürlük binası önünde eylem yaptı. 

Fotoğraf: DHA

Evrensel’in haberine göre, peyzaj ve güvenlik alanında birçok taşeron şirket çalıştıran ANFA, Ünsel İnşaat’a bağlı 60 işçiye eylül ve ekim ayı maaşlarını ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine para göndermediği’ gerekçesiyle yatırmadı.

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ANFA’nın genel müdürlük binası önünde eylem yapan işçiler, dilekçe vererek asıl sorumlunun Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi.

İşçilerden biri, ANFA’nın mayıs ayından beri maaşlarını parça parça verdiğini, eylül ayından itibaren ise hiç maaş alamadıklarını söyledi. ANFA’dan bir yetkilinin kendilerine, “Belediyede para yok. Belediye bize verirse biz de şirketinize yatıracağız” dediğini ve kendilerinin 70 gündür maaş almayı beklediklerini belirtti.

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