Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara Büyükşehir Belediyesi de ‘askıda fatura’ uygulaması başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Covid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Ankaralılar ve hayırseverleri buluşturmak amacıyla ankaratekyurek.com platformunu kurdu.

Fotoğraf: ABB

Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tanıttığı uygulamada, ihtiyaç sahiplerinin su faturaları ödenebiliyor, şehir içi ulaşım kartı ‘Ankarakart’a yükleme yapılabiliyor ve direkt olarak nakit yardımı yapılabiliyor.

Reklam

Nakit yardımından, 1 Mart 2020 sonrası salgın nedeniyle işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorunda kalıp ABB’ye nakit yardım için başvuran vatandaşların yararlanabileceği belirtilirken, 100, 200 ya da 500 lira yardım yapılabiliyor.

500 lira yardım alan ihtiyaç sahibinin kaydı otomatik olarak listeden düşüyor.

ABB açıklamasında ‘sistemde yer alan Ad Soyad, T.C. Kimlik ve IBAN numaralarının, vatandaşların kendilerinin beyan ettikleri ve formu doldururken hayırseverlerle paylaşılmasına onay verdikleri bilgiler’ olduğu belirtiliyor.

Reklam

Askıda fatura uygulamasını ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başlatmıştı. Uygulamada su ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen İstanbullular faturalarını ‘askıya bırakıyor‘. Yardımda bulunmak isteyenler ise bu fatuların istediği kadarlık kısmını ödeyebiliyor.

‘Askıda Fatura’ uygulamasında 5 milyon liralık fatura ödendi

İBB’nin ‘Askıda Fatura’sına 24 saatte 9 bine yakın başvuru

İBB’den ‘askıda fatura’ uygulaması

SON HABERLER

WSJ’den Türkiye yorumu: Erdoğan reddettiği IMF’den yardım isteyebilir

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi “Ekonominin üzerine salgının ağırlığı çökerken, Türkiye döviz krizini önlemeye çalışıyor” başlıklı haberinde, ‘Ankara’nın Covid-19 krizi başlamadan aylar önce, lirayı güçlendirmek için döviz piyasasında milyarlarca dolar harcadığını’ yazdı. Sermaye kontrolü ya da IMF’yi tek çözüm olarak yorumladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...