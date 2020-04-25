Ankara belediyesinin iftar yardımı sitesine sanal saldırı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine iftarlık ulaştırılabilen internet sayfasının saldırıya uğradığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

iftarver.com üzerinden yapılan bağışlarla, kağıt toplayıcıları, Covid-19 salgını nedeniyle işinden ya da gelirinden olan esnaf, 65 yaş üstü dar gelirli ve yemek yapacak kimsesi bulunmayan vatandaşlara iftar veriliyor.

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Belediyeye bağlı Bel-Pa’nın yazılı açıklamasında, sitenin Ramazan ayının ilk gününde 10 milyon görüntülendiği dile getirildi.

Açıklama göre 24 Nisan saaat 21:00’e kadar 15 bin 891 kişi toplamda 101 bin 847 iftar bağışladı. Ödemelerin 25 bininin halen sisteme işlenmek için beklediği belirtildi.

Belediye, yardımlarla ilk gün 12 bin 378 kişinin evine iftar götürdü. Hedef ise günlük 25 binin üzerinde eve iftar götürmek.

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Ancak açıklamada, sitenin saldırıya uğradığı belirtildi: “Sizler bir aileye daha sıcak iftar yemeği ulaşsın gayretinde bir yoğunluk oluştururken, kötü niyetli birileri de sistemimizi yoğun saldırıya tutarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek götürmemizi engellemeye kalkmaktadırlar.”