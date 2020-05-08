Ankara belediyesinden, Gökçek dönemindeki yöneticilere suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, (ABB) ‘uçuş okulu kurmak’ amacıyla piyasa değerinden fazla fiyata 15 uçak ve bir helikopter alındığı iddiasıyla, belediye şirketi BELKA’nın önceki başkan Melih Gökçek zamanındaki yönetim kurulu üyelerine ‘görevi kötüye kullanmaktan’ suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre, BELKA A.Ş.’nin bu yolla 14 milyon lira zarara uğratıldığı iddia edildi. Zararın, yanlış yatırım ve özensiz yönetim sonucu oluştuğu öne sürüldü.

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ABB dönemin yönetim kurulunda yer alan şu isimler hakkında suç duyurusu yaptı: Levent Karaca, Bekir Yağcı, İbrahim Gülerce, Mustafa Ceylan, Ramazan Kabasakal, Hüseyin Küçükaltun, Fatih Atalay, Murat Aksoy, Osman Özbayrak, Memduh Tıraş, Ömer Bircan, Selim Cerrah, Ömer Öksüz, Fazlı Sarı ve Yusuf Yalçınkaya.

Kişiler hakkında sorumluluk davasının yanı sıra, kamu davası da açılması talep edildi.

23 milyon 645 bin liraya 15 uçak ve bir helikopterden oluşan filo kurulduğu; uçakların Güneydoğu Havacılık, Vizyon Havacılık ve Çam Grup Dış Ticaret’ten ‘piyasa araştırması yapılmadan’ alındığı ve işletilmeyen uçakların bakımlarının BELKA’ya 8 milyon 83 bin liraya mal olduğu iddia edildi. ‘Seğmen Uçuş Okulu’ adlı projesi gerçekleşmeyince bu filonun 17 bin 500 liraya Vizyon Havacılık’a geri satıldığı öne sürüldü.