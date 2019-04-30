Ankara belediyesinde ekmek ve pideye zam yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘zam yapılmaması’ talimatı üstüne Halk Ekmek’te 250 gramlık ekmek 70 kuruşa satılmaya devam edecek. Ramazan pidesi ise 1 TL’den satışa sunulacak.
Fırıncılar Federasyonu, artan maliyetleri nedeniyle Ankara’da 300 gramlık pidenin 2.5 liradan, ekmeğin ise 1 lira 25 kuruştan satılacağını açıklamıştı.
Kapasite artıyor
Zamlardan önce günlük 750 bin adet ekmek ve ekmek çeşidi üreten Halk Ekmek fabrikası kapasite artırma kararı da aldı. Karar kapsamında kapasite 815 bine çıkartıldı.
Açıklamaya göre üretilen ekmek kapasitesi kısa bir süre sonra 910 bine çıkarılacak.