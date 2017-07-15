Ankara başsavcısı: 15 Temmuz gecesi her şey yüzde 100 aydınlandı diyemeyiz

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 15 Temmuz gecesine ilişkin “Yüzde 100 her şey aydınlatıldı diyemeyiz” diye konuştu.

Habertürk’ten Fevzi Çakır ve Aysun Torun’a konuşan Kocaman, ‘FETÖ’nün her şeyi yapabileceğini düşündüğünü belirterek, “15 Temmuz’u bu düzeyde kalkışabileceklerini düşünmemiştim” dedi.

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Darbe girişimine karıştığı düşünülen tüm sanıklarla ilgili soruşturmaların tamamlandığını aktaran Kocaman, şu bilgileri verdi: “Darbe teşebbüsünden bu yana 33 dava açtık. 3940 sanık yargılandı. 2727 tutuklu var. Dosya sayımız 11 bin 325, şüpheli sayımız 57 bin 565, tutuklu sayımız 9 bin 271’dir. Bütün soruşturmalarımızı tamamladık.”

Öncelik ‘FETÖ’de

Başsavcı, ‘FETÖ’ye öncelik verdiklerini söyledi: “Geride daha incelenmemiş dijital veriler var, yeni tanık itirafçı beyanları geliyor. Bu görütü tamamen temizlemeden diğer örgütü temizleme şansı da azalıyor. Yeri geldiğinde DHKP-C yeri geldiğinde PKK terör örgütleriyle işbirliği yapıyorlar. Bunların temizlenmesi birinci öncelik olmalı. En tehlikeli örgüt. Bunlara daha çok öncelik veriyoruz.”

‘ByLock’ listesi

Türkiye genelinde 102 bin kişide ‘ByLock’ olduğuna dair liste bulunduğunu, Ankara’da da 15 bine yakın kullancı olduğunu kaydededen Kocaman, “Neden bir günde ByLock işlemleri gelmedi” diye eleştiri olduğunu, emniyetin de sayı olarak belirli bir durumda olduğunu ifade etti.

Başsavcı, “Binlerce ‘FETÖ’ örgütü üyesine bir haftada işlem yapma şansımız yok. Belli bir takvime yaydık” dedi.

‘Yeni darbe girişimine ihtimal vermiyorum’

‘FETÖ’nün operasyonel gücünün kalmadığı düşündüğünü dile getiren savcı, şöyle devam etti: “Yeni darbe girişimine ihtimal vermiyorum. Rehavete kapılalım anlamında söylemiyorum ama öyle güçleri kalmadı. Soruşturmalar devam ettikçe yeni elemanlara ulaşılacaktır. Büyük tehlike görmüyorum ama rehavete kapılmadan devam edilmeli. Halkımız milletimiz müsterih olsun dosyalar çok dolu. Deliller çok sağlam. Ne kadar zekamızla alay etseler de özellikle darbeye karışanlar özellikle… Halkın üzerine ateş açanlar, günyüzü görmeyeceklerdir. Yargılama prosedürdür. Daha sonra AİHM’e gidebilirler. Zekamızla alay edildiğinin farkındayız. Ama bizim için önemli değil bu. Şehit yakınları gazilerimiz morallerini bozmasınlar. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alacaklar.”

‘Yüzde 100 her şey aydınlatıldı diyemeyiz’

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi için “Yüzde 100 her şey aydınlatıldı diyemeyiz” diyen Kocaman, “FETÖ terör örgütünün her elemanı istihbarat örgütü elemanı gibi yaşıyor. Soruşturmalar devam ettiği için hedefimiz odur; aydınlığa çıkmayan bir şey kalmasın. Esas itibariyle bir çok şey aydınlandı” diye konuştu.

Kocaman, şunları kaydetti: “Üyeleri mantıksız üyeler. Orta zekada yapmayacakları işleri yapıyorlar. Rüyalarla motive etmeye çalışıyorlar. Örgütü motive etmek için hiçbir hedefleri tutmadı. Hala inanıyorlar. Bunu anlamamaları mümkün değil. Sağlıklı kafanın yapacağı işler değil. Buradan onlara da sesleniyoruz. Titresinler ve kendilerine gelsinler, yasalardan faydalansınlar. Baskı altında diyemeyiz ama zor dönemde zor bir görev üstlendik. Bir şikayetimiz sıkıntımız yok. Ufak tefek sorunlar oluyor. Ama kararlı şekilde görevimize devam ediyoruz.”