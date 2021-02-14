Ankara başsavcılığından Gara paylaşımlarına soruşturma

Ankara başsavcılığı, PKK kontrolündeki Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili sosyal medyada ‘provokatif’ paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: “(Esir kampını TR bombaladı) ve benzeri paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntüleri yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi kapsamında, terör örgütü propagandası yapmak; Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında ise Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı.”

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Akar duyurmuştu

Savunma Bakanı Hulusi Akar bölgede sürdürülen operasyonla ilgili bilgi verirken şunları söylemişti: “Kontrol altına alınan mağarada masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekatın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir.”

HDP’den başsağlığı

HDP açıklamasında ise şu ifadelere yer verilmişti:

“Basına yansıyan bilgi ve yorumlara göre söz konusu 13 vatandaşın uzun süredir PKK’nin elinde tutulduğu bilinen asker, polis ve devlet görevlileri olduğu anlaşılıyor.

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Halkların Demokratik Partisi olarak, bu sınır ötesi operasyon sonucunda, uzun süredir PKK’nin elinde tutulan ve kendilerini silahlı bir saldırıdan koruma imkanından mahrum olan 13 kişi ve hayatını kaybeden herkes için derin üzüntülerimizi, kayıpların ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılanlar arasında HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu da var.

Gergeroğlu’nun paylaşımı şöyle:

PKK elindeki esir askerlerin yakınları 2,5 sene önce bana başvurmuştu. Sağsalim dönüşleri için yardım istemişlerdi. Bir barış ortamı olsa belki o insanlar hayatta olurdu. Barış, hayat için her şeyi yapardım ama devlet yetkilileri böyle bir şeyi hiç düşünmedi, adım atmadı. — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) February 14, 2021

Kaya’nın paylaşımları şöyle:

Hakikat küfürle, linçle, iftirayla, tehditle yok edilemez.



Bir çift sözüm var, biri Saray tetikçilerine, biri de muhalefete.



Ey tetikçi troller ve saray sözcüleri!

Sizi ne dediklerinizden değil ne yediklerinizden tanıyorum ve anlıyorum. #Gare — Hüda Kaya (@HudaKaya777) February 14, 2021

Kılıçdaroğlu: Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Bu acının tarifi; bu yasın sizi, bizi yok…” diyerek görüntülü bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Sevgili halkım, terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyacağız ve mücadele edeceğiz. Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir. Çok acılar çektik. Bugün Gara’dan 13 şehidimizin haberi geldi. İçimiz yanıyor. Evlatlarımız, bizim evlatlarımız; kamu görevlileri var, vatandaşlarımız var. Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor ama bütün bunlara rağmen iktidar sahipleri ‘Bizden ve sizden’ diye bağırarak konuşuyorlar. Allah aşkına kim bizden, kim sizden. İçimiz yanıyor, evlatlarımız hayatlarını verdi bu güzel ülke için. Derin bir yastayız ama birlikte olacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye’yi birlikte aydınlığa çıkaracağız.”