Ankara başsavcılığı, NATO tatbikatına soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, NATO tatbikatında yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

NATO’nun Norveç’te 8-17 Kasım tarihlerinde düzenlediği tatbikatta ‘düşman kuvvetleri’ liderlerinin arasına Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının da koyulduğu ortaya çıkmıştı.

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Ayrıca NATO askerlerinin haberleştiği sistemde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adına sahte hesap açılmış, buradan NATO karşıtı paylaşımlar yapılmıştı.

Türkiye askerlerini tatbikattan çekerken, NATO ve Norveç’ten özür gelmişti. Ayrıca NATO’nun iki personeli de ihraç edilmişti.

Soruşturma geldi

Ankara başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Yazılı açıklamada şöyle dendi: “Norveç’te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezinde icra edilen tatbikat sırasında sergilenen, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve aşağılama içeren eylemler nedeniyle fail veya failler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2017/191238 sayıyla soruşturma başlatılmıştır.”

Bakanlık takipte

Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan adına sahte hesap açılıp Atatürk’ün hedefe konmasının ‘esef verici, gayrı ahlaki ve kabul edilmez bir durum’ olduğunu bildirdi

Bakanlık, olayın sorumlularının gerekli cezayı almaları için de konunun yakından izleneceğine vurgu yaptı.