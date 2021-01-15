Ankara Barosu’nun ‘Diyanet açıklaması’ için soruşturma izni

Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesini eleştiren Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi.

Fotoğraf: Pixabay

Baro, Nisan 2020’de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde ‘Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi’ konulu cuma hutbesindeki sözlerini eleştiren bir açıklama yayınlamıştı.

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Açıklama sonrası ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçu’ suçlamasıyla inceleme başlatan Ankara başsavcılığı, 11 yöneticinin ortak yazılı savunmasını bakanlığa göndererek soruşturma izni istedi.

Bakanlık, incelemesinin ardından açıklama nedeniyle baro hakkında soruşturma izni verdi.

Soruşturma izni verilmesi ardından savcılık, açıklamada imzası bulunan, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan dahil 11 yöneticiyi ifadeye çağıracak.

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İfadelerin alınmasının ardından dava açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Ne olmuştu?

Erbaş Ankara Hacı Bayram Camii’nde temsili cuma namazında şunları söylemişti: “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim.”

Ankara Barosu yönetimi ise Erbaş’ın bu söylemine tepki göstermiş, açıklamalarında şu ifadelere yer vermişlerdi: “Kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır.”