Ankara Barosu’ndan Kılıçdaroğlu’na saldırıya ilişkin suç duyurusu

Ankara Barosu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asker cenazesinde uğradığı saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu Mahallesi’ndeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı.

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Saldırıya karıştığı belirtilen dokuz kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere yönelik ‘linç girişimi’yle ilgili Türk Ceza Kanunu’nun 77’nci maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Baro açıklamasında, “Sorumluların kanun ve kamuoyu önünde hesap vermesi için insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirilmesi gereken linç girişimi ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunulmuştur” dendi.

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‘Yaşananlar insanlığa karşı suç teşkil etmektedir’

Çubuk başsavcılığına yapılan suç duyurusunda ise şöyle dendi:

“Olay, şehit cenazesi üzerinden yapılan kirli bir propaganda ve linç çağrısıdır. Anlık bir olay ya da tesadüf değildir, planlıdır. Yaşananlar, insanlığa karşı suç teşkil etmektedir.

Konuya ilişkin yazılı ve görsel medyada paylaşılan birçok haber olayın planlı olduğunu açıkça göstermektedir.

Olayın yaşandığı köy/mahalle sakinlerinin, saldırıyı gerçekleştirenlerin o yerleşim yerine ait olmadığı ve dışarıdan gelen yabancılar olduğu açıkça ifade edilmektedir.

Şehit cenazelerini kullanarak, propaganda yaparak Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındakileri linç etmeyi amaçlayanlar ve bu olayın arkasındakiler ve azmettiriciler hakkında, saldırının siyasi sebeplerle ve sistematik olması, bir politikaya dayanması ve toplumun büyük bir kesimini temsil eden ana muhalefet partisi liderine yönelmiş olması nedeniyle TCK’nın 77. ve 216.

Maddeleri çerçevesinde ve yukarıda alıntılanan AİHM kararı doğrultusunda, iş bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur.”





