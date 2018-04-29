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Yaramazlara biraz batar!

Ankara Barosu’ndan çağrı: Seçim güvenliği için her okula bir avukat

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Ankara Barosu, seçim güvenliğini sağlamak adına ‘her okula bir avukat’ projesini hayata geçirmek için tüm barolara ve ilgili kuruluşlara çağrı yaptı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ankara Barosu, bugüne dek Ankara’da ‘her okula bir avukat’ projesini gerçekleştiriyordu. Baro, seçimlerin ‘şaibeden uzak, adil ve güvenilir bir ortamda’ geçmesini amaçlıyordu.

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Ancak 25 Nisan’daki yönetim kurulu toplantısından, bu projenin tüm kentlerde uygulanması için harekete geçme kararı çıktı.

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı R. Erinç Sağkan, ‘Sensiz Olmaz Hareketi’ işbirliğiyle, projelerinin tüm kentlerde uygulanması için barolara ve seçimle ilgili çalışma yürüten kuruluşlara çağrı yapma kararı aldıklarını söyledi.

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Avukat Sağkan, amaçlarının her kentte sandık güvenliğinin avukatlar tarafından sağlanması olduğunu belirterek ‘Sensiz Olmaz Hareketi’ gönüllüleriyle işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Sağkan, ‘gerek tüm Türkiye’de gönüllü avukatların eğitimi, gerekse görev alacakları sandık bölgeleri belirlenerek seçimde tüm sandıkların avukatlar tarafından gözetlenmesini amaçladıklarını’ ifade etti.


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