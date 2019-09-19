Ankara Barosu’ndan avukata şiddete tepki: Savunmanın can güvenliği kalmadı

Ankara Barosu, Mardin’de iki avukatın, müvekkillerinin karşı tarafı tarafından takip edilerek evlerinin önünde darp edilmesini, ‘savunma makamının artık can güvenliğinin kalmadığının göstergesi’ olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Söz konusu saldırının, savunmanın açık hedef haline getirildiğini hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtladığı belirtilen Ankara Barosu’nun açıklamasında, “Mağdurundan bağımsız her türlü şiddet eylemimin hukuk önünde bir yaptırımının olmayacağı algısı ise şiddetin sebebi, bileşeni, en büyük destekleyicisidir. Bu algının yaratılmasında emeği geçen herkes ve her kurum, avukata şiddet eyleminin soyut failleri olarak tarihe geçeceklerdir” dendi.

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Baro, meslektaşlarına uygulanan şiddetin, hukuksuzluktan ve müeyyidesizlikten alınan cesaret üzerine yükseldiğini, bu yüzden bütün toplumun ‘açık hedef’ haline geldiğini belirterek, bu korkunç cesaretin bizzat hukuk tarafından kırılması gerektiğini, aksi takdirde avukata şiddetin, bizzat hukuk tarafından normalleştirilmiş olacağını vurguladı.

Baro, ‘avukata her türlü şiddet haberinin hayatımızın hiçbir anında sıradanlaşmayacağını, savunmaya yönelmiş şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceklerini’ belirterek, saldırıya uğrayan meslektaşlarının yanında olduğunu bildirdi.