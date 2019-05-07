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Yaramazlara biraz batar!

Ankara Barosu, YSK’ya yüklendi: Cübbesi üniformalaşmışların darbesi

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yenilenmesine ilişkin kararını, ‘cübbesi üniformalaşmışların silahsız darbesi’ diye niteledi. Sağkan, ‘görev süresi Anayasa’ya aykırı şekilde uzatılanların adını ülke tarihinin en karanlık sayfalarına yazdırdığını’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına açıklama yapan Sağkan, akla, mantığa ve vicdana sığmadığını belirttiği kararın aldındığı gün YSK’ya talimat verildiğini ileri sürerek şunları söyledi: “Dün geceden itibaren yapılan bu gösteri, halk iradesinin gasp edilmesi suretiyle teşebbüs aşamasında kalmayan bir darbedir ve de tarihe böyle geçecektir. Görev süreleri uzun zaman önce anayasaya aykırı bir şekilde uzatılmış bu atanmışlar, 70 milyona borçlu oldukları kamusal hizmeti yapmak yerine, hukuken mesnetsiz, kanunen çürük, vicdanen hadsiz kararlarıyla adlarını ülke tarihinin en karanlık sayfalarına elleriyle işlemişlerdir.”

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‘Bu darbenin karşısındayız’

Bir hukuk garabeti yaşandığını söyleyen baro başkanı, “Üzerinden 24 saat geçmemiş bu darbe tanklarla ya da silahlarla değil, cübbesi üniformalaşmış, vicdanı bireysel ikbale indirgenmiş atanmışlar tarafından 70 milyon yurttaşın, 16 milyonun gözlerinin içine baka baka çirkin bir cüretkarlıkla yapılmıştı” dedi.

‘Kul’ değil, birey olmanın, seçme ve seçilme özgürlüğüne Atatürk sayesinde sahip olunduğunu vurgulayan Sağkan şöyle devam etti:“Bu sebeple hukuk kılıfına sokularak yapılan bu alçak darbeye boyun eğmemek, hepimiz için geçmişe, bugüne ve geleceğe duyduğumuz borcun, Cumhuriyetimize olan minnete karşılık mücadelesi olacaktır. Ankara Barosu avukatları olarak, yargı bağımsızlığı çiğnenerek, yargıç cübbesine zorla düğme dikilerek girişilmiş bu darbenin tam da karşısındayız.”

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