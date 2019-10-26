Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara Barosu: Silah yasasındaki değişiklik, ‘bireysel silahlanma’yı arttırır

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa’da değişikliğe gidilen düzenleme ile ağır ceza şartının kaldırılmasının, bireysel silahlanmanın kapsamının genişlemesi tehlikesi bulunduğunu belirtti. Sağkan, kadına ve çocuğa karış şiddet gösterenlere silah edinme hakkının verilmemesini ise desteklediklerini söyledi.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan. Fotoğraf: DHA

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen gümrük paketinde yapılan değişiklikle silah taşıyacakların kapsamını genişleten ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa’ değişikliğiyle ilgili DHA’ya yaptığı açıklamada, mevcut yasada, ateşli silahlarla işlenmiş suçlardan mahkum olan bir kişinin tekrar ateşli silah edinemediğini belirterek, şöyle dedi: “Yine mevcut yasada taksirli suçlar hariç olmak kaydıyla bir yılın üzerinde herhangi bir suçtan mahkum olan kişi silah edinemiyordu. Yeni düzenlemeyle hangi suçtan mahkum olursa olsun, kişi infazını tamamladıktan beş yıl sonra memnu hakların iadesini alırsa tekrar silah edinebiliyor. Burada devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarını ifşa etmek, casusluk suçları ve terörle mücadele kanununda düzenlenen suçlar bu kanun kapsamı dışında bırakılmış. Ancak bunun dışındaki bütün suçlar için silah edinme hakkı veriliyor. Bu kapsamın mevcut yasaya göre çok inanılmaz şekilde genişletilmesi anlamına geliyor.” 

Reklam

‘Suç örgütlerinin silahlanabilmesine imkan sağlayan toplumsal ihtiyaç nereden kaynaklanıyor?’

Tasarıda kadına ve çocuğa şiddet gösterenlere karşı silah edinme yasağının gelmesini desteklediklerini belirten Sağkan, şöyle devam etti: “Ancak taslağın içine tamamen baktığınızda, sokakta herhangi bir kişiyi silahını çekerek öldüren, yaralayan veya terörle mücadele yasası kapsamında olmamakla birlikte suç işlemek için örgüt kuran, bu kapsamda suç işleyen kişilerin silah alabileceği ve silahlanabileceğine ilişkin düzenlemenin çok yanlış bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Bu yasa yapılırken, toplumsal ihtiyaç nereden kaynaklandı? Bunu biz sayın milletvekillerinden duymak isteriz. Nasıl bir araştırma yapılmış, böyle bir ihtiyaca hangi kanaatle varılmış?” 

Sağkan, emekli kamu görevlilerine silah edinme hakkının verilmesinin ise, yaptıkları kamu görevi nedeniyle, görevleri bittikten sonra da tehditlerin veya can güvenliğine ilişkin sıkıntıların olması ihtimali değerlendiğinde doğru bir yöntem olduğunu da kaydetti.

SON HABERLER

Onur Yaser Can davasında iki polise hapis cezası

İstanbul’da gözaltında çıplak aramaya maruz bırakılarak sözlü ve fiziki şiddete uğramasının ardından intihar eden mimar Onur Yaser Can’ın gözaltı tutanağını değiştirdiği gerekçesiyle yargılanan iki polise hapis cezası verildi.

NATO, Türkiye’yi ‘her şeye rağmen’ destekliyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan NATO ülkeleri savunma bakanları toplantısında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki sınır ötesi harekatına gösterilen tepkilere rağmen, örgütün, Türkiye’ye desteğini çekmemeye karar verdiği bildiriliyor.

Temelli: İktidarın Suriye politikası çöktü; Türkiye’ye de yeni açılımlar getirebilir

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin TBMM’den tamamen çekilmediğini, siyasetten çekilmenin HDP’nin varoluş felsefesine aykırı olduğunu belirtti. Temelli, HDP’nin kapatılması halinde dahi siyasete devam edeceklerini söyleyerek, Türkiye’de geçmişte yaşanan benzeri parti kapatmalarına gönderme yaptı. Sezai Temelli, ‘Suriye’de Kürtlerin olmadığı bir çözümün mümkün olmadığını’ savunarak, AKP’nin Suriye politikasının çöktüğünü, bu başarısızlığın, ‘Türkiye’de demokratik çözüm ve demokratik anayasa konusunda önemli açılımlar getirebileceğini’ ifade etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...