Ankara Barosu: Silah yasasındaki değişiklik, ‘bireysel silahlanma’yı arttırır

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa’da değişikliğe gidilen düzenleme ile ağır ceza şartının kaldırılmasının, bireysel silahlanmanın kapsamının genişlemesi tehlikesi bulunduğunu belirtti. Sağkan, kadına ve çocuğa karış şiddet gösterenlere silah edinme hakkının verilmemesini ise desteklediklerini söyledi.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan. Fotoğraf: DHA

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen gümrük paketinde yapılan değişiklikle silah taşıyacakların kapsamını genişleten ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa’ değişikliğiyle ilgili DHA’ya yaptığı açıklamada, mevcut yasada, ateşli silahlarla işlenmiş suçlardan mahkum olan bir kişinin tekrar ateşli silah edinemediğini belirterek, şöyle dedi: “Yine mevcut yasada taksirli suçlar hariç olmak kaydıyla bir yılın üzerinde herhangi bir suçtan mahkum olan kişi silah edinemiyordu. Yeni düzenlemeyle hangi suçtan mahkum olursa olsun, kişi infazını tamamladıktan beş yıl sonra memnu hakların iadesini alırsa tekrar silah edinebiliyor. Burada devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarını ifşa etmek, casusluk suçları ve terörle mücadele kanununda düzenlenen suçlar bu kanun kapsamı dışında bırakılmış. Ancak bunun dışındaki bütün suçlar için silah edinme hakkı veriliyor. Bu kapsamın mevcut yasaya göre çok inanılmaz şekilde genişletilmesi anlamına geliyor.”

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‘Suç örgütlerinin silahlanabilmesine imkan sağlayan toplumsal ihtiyaç nereden kaynaklanıyor?’

Tasarıda kadına ve çocuğa şiddet gösterenlere karşı silah edinme yasağının gelmesini desteklediklerini belirten Sağkan, şöyle devam etti: “Ancak taslağın içine tamamen baktığınızda, sokakta herhangi bir kişiyi silahını çekerek öldüren, yaralayan veya terörle mücadele yasası kapsamında olmamakla birlikte suç işlemek için örgüt kuran, bu kapsamda suç işleyen kişilerin silah alabileceği ve silahlanabileceğine ilişkin düzenlemenin çok yanlış bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Bu yasa yapılırken, toplumsal ihtiyaç nereden kaynaklandı? Bunu biz sayın milletvekillerinden duymak isteriz. Nasıl bir araştırma yapılmış, böyle bir ihtiyaca hangi kanaatle varılmış?”

Sağkan, emekli kamu görevlilerine silah edinme hakkının verilmesinin ise, yaptıkları kamu görevi nedeniyle, görevleri bittikten sonra da tehditlerin veya can güvenliğine ilişkin sıkıntıların olması ihtimali değerlendiğinde doğru bir yöntem olduğunu da kaydetti.