Ankara Barosu ‘şaibe’ye işaret etti: 550 milyon oy pusulası basıldı

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Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, seçimler için 550 milyon adet oy pusulası basıldığını öne sürerek, “Şaibe burada başlıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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Deutsche Welle’den Aslı Işık’a konuşan Canduran, AKP ve MHP’nin ‘danışıklı dövüş’ içinde olduğunu söyledi.

‘Seçmeni hazırlıksız yakalamak’

Baro başkanı şöyle devam etti: “Seçim Kanunu da MHP’nin barajı aşamayacağı varsayımına göre yeniden düzenlendi. Seçmen mührü, pusulanın neresine basarsa bassın oyu geçerli olacak. Zarfların mühürlü ya da mühürsüz olmasının hiçbir önemi kalmadı. Ayrıca 550 milyon oy pusulası basıldı. 80 milyon nüfuslu 56-7 milyon seçmene sahip bir ülkede neden seçmen sayısının 11 katı bir pusula basılıyor. Bu korkunç bir şey. Pusulalar, yanlış ya da eksik basımlar nedeniyle fazla basılabilir. Önlem için 120-130 milyon pusula basmayı anlarım ama 550 milyon pusula basmayı anlamak mümkün değil. Bütün Avrupa nüfusu kadar pusula basıyorsunuz. Bir kere şaibe burada başlıyor.”

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Erken seçimi ‘baskın seçim’ olarak niteleyen ve bunun ‘halkı hazırlıksız yakalama çabası’ olduğunu savunan Canduran, “Burada mesele bir partiyi hazırlıksız yakalamaktan öte oy kullanacak kesimi hazırlıksız yakalamak” diye konuştu.

Ankara Barosu, tüm avukatlara sandık güvenliği eğitimi verme çağrısı yapmıştı.

‘Her okulda bir avukatın bile bulunması yetecek’

Canduran, “Türkiye’de 1 milyona yakın sandık var. Üye sayınız yeterli olacak mı? Nasıl bir çalışma yapacaksınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bütün Türkiye’de 109 bin avukatımız var. Bu sadece 109 bin avukatın başaracağı bir şey değil. Bu avukatlar eğitimden geçecek ve milyonlarca insanı eğitecekler. Biz parti ayrımı gözetmeden, isteyen tüm partilere sandık ve seçim güvenliği konusunda yanlarında olacağız. Tecrübeliyiz, daha önce de çalıştık. Burada 109 bin avukatımız sandık başına değil, okullara gidecek. Her okulda bir avukatın bile bulunması yetecek. Ücra köşelerde, sandık başında duran parti görevlilerini bile kapının önüne koyabilen bir sistem var. Buralara gideceğiz. Bütün avukatların bu sistemin içinde olacağını düşünüyorum.”

‘Polisin sandık başına çağırılması’ için “Hükümetin kontrolünde olan güvenlik güçlerinin sandıkların başında durması çok tehlikeli” diyen baro başkanı, sözlerini şöyle bitirdi: “Yarın sandığın içine atılan değil, dışına atılan oy sayılabilir. Türkiye bu gerçekle karşı karşıya.”