Ankara Barosu: Polisin Büyükçekmecede’ki ‘seçmen avı’nın yasal dayanağı yok

Ankara Barosu, polislerin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde ‘kapı kapı gezerek‘ kontrol yapmasının yasal bir dayanağının bulunmadığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Büyükçekmece’de seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiası üzerine polis 9 Nisan’da operasyon başlatmıştı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da “Büyükçekmece’de polis evleri basıyor, ‘Hangi partiye oy verdiniz’ diye soruyor” demişti.



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Ulus iradesinin yok sayılmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, oy vermenin bir ‘ses çıkarma hakkı‘ olduğu ve 10 gündür bu hakkın gasp edilmeye çalışıldığı savunuldu.

‘YSK’yı tahakküm altına alma girişimi kabul edilemez’

Baro, Büyükçekmece’de kolluk kuvvetlerinin ‘seçmen avına çıktığını‘ ifade ettiği açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kimse kendini 13-14 bin oyla kazandım sanmasın” ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Toplum vicdanı için seçimler yinelenebilir” sözlerini de eleştirdi.

Bu açıklamaların YSK’yı ‘etkileme ve tahakküm altına alma girişimi‘ olduğunu vurgulayan baro şöyle devam etti: “Pek tabii ki seçime giren her partinin itiraz hakkı bulunmakta, itirazların değerlendirilmesi de kanun ve içtihat hükümleri ile sınırlı olmakta ise de Yüksek Seçim Kurulu’nu baskı altına almaya çalışan ifade ve girişimlerin itiraz hakkı kapsamında olmadığı açıktır.”

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Baro, hukukun üstünlüğünün sağlanması için ‘ulusun iradesi‘nin üstünlüğünün sağlanması çağrısında bulundu.