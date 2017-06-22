Ankara Barosu: Nuriye Gülmen yataktan kalkıp görüşe gelemedi

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’yı ziyaret eden Ankara Barosu, Gülmen’in sağlık durumu nedeniyle görüşe gelemediğini açıkladı.

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

İkili, 106 gündür açlık grevinde.

Özakça da bitkin ve konuşmakta zorlanıyor

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Erinç Sağkan ile Yönetim Kurulu üyeleri Av. Özgür Ökmen ve Av. Çağrı Ayhan Şenel, Gülmen ve Özakça’yı dün cezaevinde ziyaret etti.

Baronun açıklaması şöyle: “Sincan F Tipi Cezaevi’nde ziyaret edilen ve sağlık durumu kritik seviyeye ulaştığı halde açlık grevini sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen; sağlık durumuna rağmen tutuklamaya itirazı reddedilen Semih Özakça’nın, yürümekte zorluk çektiği; tekerlekli sandalye ile görüşe geldiği; son derece bitkin olduğu ve konuşmakta zorlandığı gözlemlendi.

Sincan Kadın Cezaevi’nde tutuklu olan Nuriye Gülmen’le ise sağlık durumu nedeniyle yataktan kalkıp görüş yerine gelemediği için görüşme gerçekleştirilemedi.”

Açıklamada Ankara Barosu Yönetim Kurulu ve Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin ziyaretle ilgili bir rapor hazırlayıp bunu ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacağı ve sürecin takipçisi olacağı söylendi.