Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Ankara Barosu: Nuriye Gülmen yataktan kalkıp görüşe gelemedi


 

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’yı ziyaret eden Ankara Barosu, Gülmen’in sağlık durumu nedeniyle görüşe gelemediğini açıkladı.

Özakça ile Gülmen (Fotoğraf: Reuters)

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

İkili, 106 gündür açlık grevinde.

Özakça da bitkin ve konuşmakta zorlanıyor

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Erinç Sağkan ile Yönetim Kurulu üyeleri Av. Özgür Ökmen ve Av. Çağrı Ayhan Şenel, Gülmen ve Özakça’yı dün cezaevinde ziyaret etti.

Baronun açıklaması şöyle: “Sincan F Tipi Cezaevi’nde ziyaret edilen ve sağlık durumu kritik seviyeye ulaştığı halde açlık grevini sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen; sağlık durumuna rağmen tutuklamaya itirazı reddedilen Semih Özakça’nın, yürümekte zorluk çektiği; tekerlekli sandalye ile görüşe geldiği; son derece bitkin olduğu ve konuşmakta zorlandığı gözlemlendi.

Sincan Kadın Cezaevi’nde tutuklu olan Nuriye Gülmen’le ise sağlık durumu nedeniyle yataktan kalkıp görüş yerine gelemediği için görüşme gerçekleştirilemedi.”

Açıklamada Ankara Barosu Yönetim Kurulu ve Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin ziyaretle ilgili bir rapor hazırlayıp bunu ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacağı ve sürecin takipçisi olacağı söylendi.

Açlık grevindeki tutuklu iki eğitimci için eylem: 100’üncü günde 100 balon…

İki eğitimcinin açlık grevinde 100’üncü gün: Gülmen’de kalp yetmezliği başladı

99 gündür açlık grevindeki Gülmen 46 kiloya düşmüş: Nabzı düzensiz

BM, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler için Ankara’dan yanıt istedi

Sezen Aksu’dan Gülmen ve Özakça için 100’üncü gün mesajı

‘Kitaplardan geliyorlar’: Gülmen, Özakça ve Saçılık için kısa film

Gülmen ve Özakça’nın avukatı: Her an kalp yetmezliği yaşayabilirler

Semih Özakça’nın eşinin babası: Hukuk için kimin damadı olmak önemli?

Gülmen ve Özakça’ya gözaltında kötü muamele iddiasına takipsizlik

Tek başına kaldı: Açlık grevindeki Gülmen’in koğuş arkadaşlarına hücre cezası

Açlık grevindeki Özakça: ‘Kandırıldık’ diyenlerden değiliz, bu vatanı çok sevdik

Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça’nın doktoru: Kalp yetmezliğine gidiş başladı

Açlık grevindeki öğretmen Özakça’nın son durumu: Morali çok yüksek

Yüksel’de ‘rutin’ polis saldırısı: Gazdan etkilenen Esra Özakça fenalaştı

Tutuklu eğitimci Özakça’nın eşi koşulları anlattı: Saatini almışlar, zamansız yaşamış

İki eğitimcinin açlık grevini bitirme şartı: İşten atılanları geri alma sözü

Gülmen ve Özakça’dan Bakan Soylu’ya: Açlık grevine başlayınca terörist olduk

Gülmen ‘Sahipsiz kalmasın’ demişti: İnsan Hakları Anıtı’na çiçekler bırakıldı

Nuriye Gülmen’den mektup: Bizi unutmayın, Yüksel’i sahipsiz bırakmayın

İki eğitimcinin avukatından bakanın ‘adli sicil kaydı’ iddiasına belgeyle yanıt

‘Yiyorlar’ diyen Soylu’ya Özakça’nın eşinden yanıt: Evet yediler! Ömürlerinden yediler!

Canikli, Gülmen ve Özakça için işe iade sözü vermemiş: Olmadı, olamaz

Bakan Soylu’ya göre eğitimcilerin açlık grevi ‘tiyatro’: Bunlar DHKP-C üyesi

Canikli, Gülmen ve Özakça’nın ailesine ‘İşe iade edilmeliler’ deyip söz vermiş

Gerekçe ‘örgüt üyeliği’: Gülmen ve Özakça’nın 20 yıla kadar hapsi istendi

İki eğitimcinin tutuklanmasına hükümetten ilk yorum: Masum göstermek doğru değil

CHP, iki eğitimcinin tutuklanmasına ‘ses verdi’: Gezi ruhunu yok edemeyecekler

Bu da oldu: Açlık grevindeki eğitimciler Gülmen ve Özakça tutuklandı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...