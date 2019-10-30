Ankara Barosu: Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ankara Barosu, yazar Fatih Tezcan’ın 29 Ekim’deki Twitter paylaşımı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, şöyle dendi:

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“Yenişafak gazetesinde 29.10.2019 günü sürmanşette yer alan Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini içeren kutlama mesajı ile ilgili olarak Fatih Tezcan Twitter hesabından yapmış olduğu;

‘Cumhuriyet’i getiriyorum‘ yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, Millet’in Egemenliği’nden rakı bardaklarına sığınan bir İslam Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi…@yenisafak’ şeklindeki paylaşım ile ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ‘ün manevi hatırasına alenen hakaret etmiştir.

Baromuzca söz konusu paylaşımından dolayı Fatih Tezcan hakkında 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a muhalefetten suç duyurusunda bulunulmuştur.”