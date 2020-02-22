Ankara Barosu başkanı: Şikayet olursa Vahit Bıçak’ın dosyası gelir

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, akademisyen Ceren Damar Şenel’i öldüren müvekkilini savunurken kullandığı ifadeler tepki çeken avukat Vahit Bıçak’ın kanuna aykırı davrandığını söyledi.

Bıçak (solda) ve Hikmet

Ankara’da, kopya çektiği için tutanak tutan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i öldüren Hasan İsmail Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti.

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Davanın dün görülen karar duruşmasına, Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak’ın ‘savunması’ damga vurdu. Bıçak, daha önce olduğu gibi, müvekkiliyle öldürülen kadının ilişkisi olduğunu, bunun için Hikmet’in istememesi üzerine Şenel’in ısrar ettiğini öne sürdü.

Bıçak, Hikmet’in olayda kastının olmadığını, katliam yapmadığını, ‘çılgın bir cinayet işlemediğini’ savunurken, “17 bıçak darbesi bir şehir efsanedir. Göğüs bölgesindekiler çiziktir” dedi. Avukat ayrıca Şanal’ın darbe girişimi lehine tweet attığını da iddia etti.

‘Kanuna aykırı’

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’ye konuşan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Avukatlık Kanunu’nun 34’üncü maddesinde, avukatların görevlerini, ‘görevlerinin kutsallığınına yakışır şekilde, doğru şekilde ve onur içinde yerine getirmek’le hükümlü olduğunun belirtildiğini anımsattı.

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Sağkan, savunma hakının çok geniş olarak yorumlanması gereken bir hak olduğunu belirterek ‘insan onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmayı gerektirdirdiğini’ kaydetti.

‘Dosyası gelebilir’

Baro başkanı, şöyle devam etti: “Bu kapsamda bir hukukçu olarak, aynı zamanda davada katılan taraf vekili olarak görüşüm tabii ki, sanık avukatının söylemlerinin davanın başından bu yana avukatlık kanunun 34’üncü maddesine çok açık şekilde aykırılık teşkil etmektedir. Kişisel olarak rahatsızlık duydum. Savunma hakkı sınırları değerlendirirken vefat eden bir kişinin onuruyla ilgili sarf edilecek cümlelerin seçilerek kullanılması lazım. Yürütülen savunma stratejisinde kullanılan ifadelerin savunma hakkı sınırları dışına çıkıldığı kanaatindeyim.”

Sağkan, “Şikâyet halinde dosyanın önümüze gelme ihtimali var” ifadelerini de kullandı.