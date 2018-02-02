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Yaramazlara biraz batar!

Üç TTB yöneticisi serbest bırakıldı

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin 11 üyesinden üçü serbest bırakıldı.

@Direnisteyiz1

TTB üyeleri Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan ve Şeyhmus Gökalp, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandıktan sonra salıverildi.

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Diğer sekiz hekimin işlemleriyse Ankara Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Şube’de devam ediyor.

Ne olmuştu?

TTB, Afrin harekatına karşı çıkmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yöneticileri hedef gösterilmişti.

Ankara başsavcılığının İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu sonrası başlattığı soruşturmasında da TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi gözaltına alınmıştı. Yedi farklı kentte gözaltına alınanlar Ankara’ya götürülmüştü.

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