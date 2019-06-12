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Yaramazlara biraz batar!

Ankara, ABD’nin sert S-400 mektubuna yanıt yazmadı

ABD Savunma Bakaı Vekili Partick Shanahan, Türkiye’nin F-35 savaş uçakları programından çıkarılması konusunun sürekli güncellenen bir sorun haline geldiğini söyledi.

Akar ve Shanahan, iki ülke genelkurmay başkanları orgeneral Yaşar Güler ve Orgeneral Joseph Dunford ile bir arada. Fotoğraf: Reuters

Shanahan, geçen hafta Ankara’ya gönderdiği mektupta Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzelerini alması durumunda F-35 savaş uçağı programından çıkarılacağını, ayrıca ‘ABD düşmanları’na yönelik yaptırımları içeren CAATSA’nın uygulanacağını iletmişti. Mektubun muhatapı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan henüz ses çıkmazken, Shanahan’a mektuba bir yanıt gelip gelmediği soruldu.

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Bir yanıttan söz etmeyen Shanahan şunları söyledi: “Bu konunun artık haftalık olarak güncellediğimiz bir konu haline geldiğini düşünüyorum. Yarın Bakan Akar’la ilerleme konusunda birbirimizi bilgilendireceğimiz bir telefon görüşmesi yapacağım. Eğitimler konusunda bazı faaliyetleri durdurduk. Bakım faaliyetlerinden herhangi birini henüz askıya almadık. Yarın ne tür bir ilerleme kaydettiğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunacağımızı umuyorum. Şu anda ifade edeceklerim bunlar.”

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