Ankara, AB adayı olduğunu hatırladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği B zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı.

Erdoğan, AB’nin Türkiye’nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da gördüklerini ifade etti. Yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini cumhurbaşkanı, düzenli Türkiye-AB zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü ifade etti.