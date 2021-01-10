Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara, AB adayı olduğunu hatırladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği B zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü.

Reklam

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı.

Erdoğan, AB’nin Türkiye’nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da gördüklerini ifade etti. Yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini cumhurbaşkanı, düzenli Türkiye-AB zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü ifade etti.

Erdoğan: ABD ve AB’yle ilişkilere halel getirecek adım atmadık, atmayız

SON HABERLER

Yeni büfe teklifi reddedilmişti: İBB’den mobil Halk Ekmek büfesi uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı. İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) bağlı çalışan ekmek büfeleri, ilk etapta, en çok gereksinim duyulan 26 ilçede göreve başladı. Mobil büfelerin hizmet saatleri ise 11.00-18.00 olarak belirlendi. Büfelerde 250 gram ekmek 1 liraya satılıyor.