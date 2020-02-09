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Yaramazlara biraz batar!

Ankara -11 dereceyi gördü

Başkent Ankara’da sabaha karşı hava sıcaklığı eski 11 dereceye kadar düştü.

Fotoğraflar: DHA

Yurtta etkili olan kar yağışı Ankara’da görüldü. Sabaha karşı hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düşerken, kentteki bazı havuz ve şelaleler dondu.

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Binaların çatılarında yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Yollarda gizli buzlanma ve don meydana geldi.

FOTO-ANKARA-DHA

Şehrin simgelerinden Kuğulupark’ın havuzunun da bir kısmı dondu. Parktaki kuğu, ördek ve kazlar, donan havuzda yüzmekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, kentte gün boyunca hava sıcaklığının en yüksek eksi 2 derece olması bekleniyor.

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