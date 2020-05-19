Anjiyo sonrası ‘corona’ testi pozitif çıkan hastayı ziyaret eden 47 kişi karantinada

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, anjiyo sonrasında rahatsızlanan ve Covid-19 testi pozitif çıkan 63 yaşındaki Ö.S.’ye geçmiş olsun ziyaretine giden 47 kişi karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Ö.S.’ye, özel bir hastanede anjiyo yapıldı. 11 Mayıs’ta taburcu olan Ö.S., üç gün sonra göğüs ağrısı çekmeye ve öksürmeye başladı. İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Ö.S.’ye yapılan test pozitif çıkınca sevk edildiği özel hastanede tedaviye alındı.

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Filyasyon ekibi Ö.S.’ye anjiyo sonrası geçmiş olsun ziyaretine gittikleri belirlenen Yeşilyurt Mahallesi’ndeki dokuz evde yaşayan 47 kişiyi karantinaya aldı.

Jandarma ekipleri, karantinaya alınan evlerin çevresine güvenlik şeridi çekti.