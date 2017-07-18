‘Anıtkabir’e konut’ iddiasını yalanlayan Bozdağ: Mimarlar Odası çarpıtıyor

Hükümet, Anıtkabir’in imara açılmasının söz konusu olmadığını savunarak, Mimarlar Odası’nı ‘çarpıtma’ yapmakla suçladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Mayıs 2016’da aldığı kararla 1/5000 ölçekli nazım 1/1000 ölçekli Anıtkabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları’nda değişikliğe gitmişti.

Reklam

Mimarlar Odası Ankara Şubesi de, düzenlemeyle Anıtkabir’in yapılaşmaya açılabileceğini açıklamıştı.

‘Onların söylediği gerçek değil’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in bu düşünceye sahip olmadığını kaydetti.

Yeni bir inşaat yapılmayacağını söyleyen Bozdağ, Mimarlar Odası’na yüklendi: “Mimarlar Odası’nın çarpıtması var, onların söylediği gerçek değil. Milli Savunma Bakanlığı’nın kullanmakta olduğu lojmanlar var, o da Anıtkabir’in içinde değil, karşı tarafta. Melih Gökçek onunla ilgili bir konu olduğunu söyledi. Yeni bir inşaat falan değil.”