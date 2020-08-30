Anıtkabir’deki Erdoğan tezahüratı Cumhurbaşkanlığı sitesinden paylaşıldı

Devlet erkanının 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret ettiği sırada, sınırlı sayıda alana kabul edildiği görülen bazı vatandaşların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tezahürat yaptığı anlar Cumhurbaşkanlığı’nın sitesinden paylaşıldı.

Törende saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunmasından sonra Erdoğan ve beraberindekilerin Misak-ı Milli Kulesi’ne geçtiği sıra ellerinde bayrakla tören alanında bekleyen vatandaşların, bozuk bir tezahürat ritmiyle “Recep Tayyip Erdoğan” diye bağırmaya başladığı görüldü.

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Görüntüler Cumhurbaşkanlığı’nın sitesinde de yayınlandı.

Erdoğan’ın geçişi boyunca devam eden tezahüratla ilgili sosyal medyada tepkiler yükseldi.

Geçen seçimde Erdoğan’ın rakibi olan CHP’li Muharrem İnce de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu eleştirileri getirdi: “Anıtkabir’e getirilen amigoların organize bir şekilde orada slogan atması rezilliktir, saygısızlıktır. Anıtkabir’de ne slogan atılır ne de şov yapılır. Sadece bu toprakların kurtarıcısı ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygı gösterilir, minnet duyulur, dua edilir.”