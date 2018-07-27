Anıtkabir’de ‘Atatürk, Tayyip’in b.ku olamaz’ diyen kadına 4 yıl 6 ay hapis istemi

Ankara başsavcılığı Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk için “Atatürk, Tayyip’in b.ku bile olamaz” dedikten sonra tutuklanan Safiye İnci hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

AA’nın haberine göre, hazırlanan iddianamede İnci’nin Instagram hesabından paylaştığı görüntüdeki sözleri aktarıldı ve bu sözlerin, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret niteliğinde olduğu’ ifade edildi.

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Hazırlanan iddianamede İnci’nin soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, ‘bir anlık düşüncesizliği nedeniyle böyle bir şey olduğunu’ söylediği ve pişmanlığını dile getirdiği bildirilirken, sanığın ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’ uyarınca ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İddianameyi kabul eden Ankara 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Safiye İnci’nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

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Ne olmuştu?

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Safiye İnci, Anıtkabir’e zorla gittiğini ve aslında Atatürk’ü sevmeğini belirtirken “Anıtkabir’e geldiğim için utanıyorum. Keşke gelmeseydim. Türkiye’yi Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip’i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk, Tayyip’in b.ku bile olamaz” demişti.

İnci, videonun sosyal medyada viral olmasının ardından 21 Temmuz’da gözaltına alınmış, 22 Temmuz’da ‘5186 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanuna Muhalefet’suçundan tutuklanmıştı.