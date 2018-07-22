Anıtkabir’de ‘Atatürk, Tayyip’in b.ku olamaz’ diyen kadın tutuklandı

Anıtkabir’de çektiği ve “Atatürk, Tayyip’in b.ku bile olamaz” dediği videoyu sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Adının Safiye İnci olduğu öğrenilen kadın, Anıtkabir’de kendi videosunu çekip sosyal medyadan paylaştı. Videoda, Anıtkabir’e zorla geldiğini ve aslında Atatürk’ü sevmeğini söyleyen kadın “Anıtkabir’e geldiğim için utanıyorum. Keşke gelmeseydim. Türkiye’yi Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip’i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk, Tayyip’in b.ku bile olamaz” dedi.

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Anıtkabir ziyaretinde genç bir kadının Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmesi #sosyalmedyadagündem oldu pic.twitter.com/SxiTxkhchO — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 21 Temmuz 2018

Ankara başsavcılığı dün İnci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kısa süre sonra savcılık, kadının Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler mahallesinde gözaltına alındığını açıkladı. Safiye İnci, ifadesi tamamlandıktan sonra bugün öğle saatlerinde tutuklanması istemiyle mahkemeye sevkedildi. İnci, Atatürk’e karşı işlenen suçları düzenleyen 5186 sayılı kanun kapsamında yöneltilen suçlama kapsamında tutuklandı.

Erzurum’un İspir ilçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Safiye İnci’nin 19 Temmuz’da akrabalarını ziyaret için Ankara’ya gittiği öğrenildi.