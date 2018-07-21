Anıtkabir’de ‘Atatürk, Tayyip’in b.ku bile olamaz’ diyen kadın gözaltında

Anıtkabir’de çektiği ve “Atatürk, Tayyip’in b.ku bile olamaz” dediği videoyu sosyal medyada paylaşan kadın gözaltına alındı.

Adının Safiye İnci olduğu öğrenilen kadın, Anıtkabir’de kendi videosunu çekip sosyal medyadan paylaştı. Videoda, Anıtkabir’e zorla geldiğini ve aslında Atatürk’ü sevmeğini söyleyen kadın “Anıtkabir’e geldiğim için utanıyorum. Keşke gelmeseydim. Türkiye’yi Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip’i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk, Tayyip’in b.ku bile olamaz” dedi.

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Anıtkabir ziyaretinde genç bir kadının Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmesi #sosyalmedyadagündem oldu pic.twitter.com/SxiTxkhchO — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 21 Temmuz 2018

Ankara başsavcılığı, İnci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kısa süre sonra savcılık, kadının Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler mahallesinde gözaltına alındığını açıkladı.

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Açıklamada “Şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin akabinde adliyeye sevk edilecektir” dendi.