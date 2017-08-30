Anıtkabir törenine ilk kez halk da katıldı: 30 Ağustos’u ‘Rabia’yla kutladılar

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Ankara’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında törenler Anıtkabir ziyaretiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, her yıl olduğu gibi Aslanlı Yol’dan geçerek mozoleye ulaştı. Buradaki törene ilk kez devlet protokolünün dışında halk da katıldı.

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Erdoğan Anıtkabir’den çıkarken güvenlik barikatının arkasında bekleyen bazı AKP’liler Rabia işareti yapıp Erdoğan’a “Dik durma eğilme bu millet seninle, Başkomutanım, reis” gibi sloganlar atarak alkış ve ıslık çaldı. Erdoğan da onlara selam verdi.

Erdoğan anı defterine yazdığı notta da 15 Temmuz vurgusu yaptı: “Aziz Atatürk, Büyük Zafer’in 95. yıldönümünü birkez daha iftiharla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasının müjdecisi olan bu tarihi zaferi Malazgirt’ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin çok önemli bir halkası olarak görüyoruz. 30 Ağustos’ta kazandığımız zaferden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi kurarken hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştik. Türkiye çizdiğiniz hedefler doğrultusunda yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi sergilenen destansı direniş ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun.”