‘Anıtkabir’ tartışmasında sıra bakan Işık’ta: Aklımızı peynir ekmekle mi yedik

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Anıtkabir için tartışmalı imar planı değişikliğiyle ilgili, “Aklımızı peynir ekmekle mi yedik. Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edilen alan içerisinde bir yapılaşma, akla zarar bir iştir. Buna hiç kimse evet demez” dedi.

Anıtkabir için hazırlanan yeni imar planı değişikliğinin askıya çıkmıştı. Mimarlar Odası da planla Anıtkabir alanında yeni bir yapılaşmanın önünün açıldığını iddia etmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ise plan değişikliğiyle zaten var olan bir yapının resmileştirildiğini kaydetmişti.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtmişti.

‘Mimarlar Odası algı yaratıyor’

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, Işık, Anıtkabir ile ilgili kimsenin kendi kafasına göre bir şey yapmasının mümkün olmadığını savundu.

Işık şöyle devam etti: “Atatürk hepimizin ortak değeri. Ama maalesef Mimarlar Odası bir algı operasyonuyla sanki Anıtkabir’in arazisi imara açılıyormuş gibi gerçekten uzaktan yakından alakası olmayan haberler yayıyor. Bunu biz de incelettik. Orada muhtemelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile Mimarlar Odası arasındaki çekişmeye maalesef Anıtkabir ve Atatürk alet edilmeye çalışılıyor. Orada hiçbir şekilde yapılaşmaya, Anıtkabir’in askeri sınırlar içerisinde kalan bölgede en küçük bir yapılaşmaya dahi ne Büyükşehir Belediyesi’nin öyle bir niyeti var ne de ona biz müsaade ederiz.”

‘Orada bir yapılaşma akla zarar bir iştir’

Ne belediyenin ne de hükümetin Anıtkabir’in yer aldığı bölgenin imara açılmasıyla ilgili bir talebi olmadığını kaydeden bakan, “Sadece daha önceden park alanı olarak küçük bir askeri arazinin park alanı yapılmasıyla ilgili bir teklif yapılmış, onu da bakanlık olarak kabul etmemişiz” dedi.

Işık, “Karar alma niyeti de mi yok” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Niye karar alalım, o kadar güzelliği, yeşilliği niye bozalım? Aklımızı peynir ekmekle mi yedik. Arkadaşlar bırakın AK Partili olmayı, başka bir partili olmayı, normal bir yurttaş olarak orada bir yapılaşma akla zarar bir iştir. Buna hiç kimse evet demez” dedi.