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Anıtkabir bu yıl da doldu taştı

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Atatürk’ü anma gününde Anıtkabir bu yıl da doldu taştı. (Ümit Bektaş / Reuters)

 


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