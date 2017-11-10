Atatürk’ü anma gününde Anıtkabir bu yıl da doldu taştı. (Ümit Bektaş / Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Atatürk’ü anma gününde Anıtkabir bu yıl da doldu taştı. (Ümit Bektaş / Reuters)
Edirne’de bir lisenin müdür yardımcısı, sekiz kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminat ödeyecek.
Ankara’da dün yapılan IŞİD operasyonunun, Türkiye’ye yasadışı olarak 800 militanın girdiği ve saldırıyı hazırlığında olduklarının öğrenilmesi üzerine yapıldığı ortaya çıktı.
Atatürk’un ölümünün 79’uncu yıldönümünde tüm Türkiye, saat 9’u 5 geçe kent hoparlörlerinden çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu