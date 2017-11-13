Anıtkabir: 10 Kasım’da 920 bin ziyaretçi; 2017 şimdiden ‘rekor yılı’ oldu

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Artan Atatürk sevgisi rakamlara yansıdı: 10 Kasım’da Anıtkabir’i 920 bin kişi ziyaret etti. Böylece 10.5 aylık rakamlarla 2017 yılı şimdiden Anıtkabir’in en çok ziyaret edildiği yıl olmayı garantiledi.



Hürriyet’ten Aysel Alp’in Anıtkabir yetkililerine dayandırarak yaptığı habere göre Anıtkabir’i 10 Kasım’da 920 bin kişi ziyaret etti.

Bu rakam tarihte ikinci en yüksek günlük ziyaretçi sayısını ifade ediyor. 10 Kasım 2013’te Anıtkabir’i 1 milyon 89 bin 615 kişi ziyaret etmişti.

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Anıtkabir komutanlığı istatistiklerine göre toplam ziyaretçi sayısı 2013’te 5 milyon 73 bin; 2014’te 5 milyon 128 bin; 2015’te 5 milyon 68 bin ve 2016’da 4 milyon 598 bindi.

Anıtkabir’i 2017’nin 10 ayında yerli ve yabancı toplam 4 milyon 720 bin kişi ziyaret etti. 10 Kasım ziyaretiyle birlikte toplam sayı 5 milyon 640 bine ulaşırken, 301 günün ortalama ziyaretçi sayısı ise 18 bin 737’ye çıkmış oldu.