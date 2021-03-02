Angelina Jolie’ye ait Churchill tablosu 11.5 milyon dolara satıldı

Britanya’nın İkinci Dünya Savaşı dönemindeki başbakanı Winston Churchill’in Fas manzarası resmettiği ve ABD’li oyuncu Angelina Jolie’nin koleksiyonunda bulunan tablo 11.5 milyon dolara (84 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Reuters

Churchill’in bir önceki rekorunu kıran ‘Tower of the Koutoubia Mosque‘ tablosunun en fazla 3.3 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu.

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Londra’daki Christie’s müzayede evinde satılan 12’ci yüzyıla ait bir Marakeş camisinin resmedildiği tablonun eski bir başbakanın elinden çıkması dışında siyasi bir değeri de var.

Churchill Ocak 1943’teki Kazablanka Konferansı sonrası tamamladığı tabloyu dönemin ABD başkanı Franklin D. Roosevelt’e hediye etti. Konferansta iki lider Nazi Almanya’sını mağlup etme planları yapmıştı.

Roosevelt’in ölümünden sonra oğlu tarafından satılan tablo, 2011’de Jolie ve eski partneri Brad Pitt tarafından satın alınmadan önce birkaç kez el değiştirdi.