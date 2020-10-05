Anestezi teknikerinin şüpheli ölümü: Sanığa üç yıl dört ay hapis

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümüne ilişkin davada, sanık Özgür Tarhan üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Davanın bugünkü duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Tarhan’a ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan iki yıl sekiz aydan dokuz yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme, Tarhan’a aynı suçtan hapis cezası verdi.
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı erkek arkadaşı uzman doktor Özgür Tarhan’ın Ankara’nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’ndeki evinde ölü bulunmuştu.
Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Tarhan’a ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan dava açmıştı. Doktor, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.
Soruşturma kapsamında, Karaman’ın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve ‘propofol’ etken maddeli anestezi ilaçları bulunmuştu.