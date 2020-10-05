Anestezi teknikerinin şüpheli ölümü: Sanığa üç yıl dört ay hapis

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için ziyaret ettiği hayvan barınağında, Leblebi isimli engelli bir köpeği sahiplendi. Erdoğan, “Meclisimizin hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek, tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum” dedi.