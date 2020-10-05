Diken

Yaramazlara biraz batar!

Anestezi teknikerinin şüpheli ölümü: Sanığa üç yıl dört ay hapis

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümüne ilişkin davada, sanık Özgür Tarhan üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Davanın bugünkü duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Tarhan’a ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan iki yıl sekiz aydan dokuz yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme, Tarhan’a aynı suçtan hapis cezası verdi.

Reklam

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı erkek arkadaşı uzman doktor Özgür Tarhan’ın Ankara’nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’ndeki evinde ölü bulunmuştu.

Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Tarhan’a ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan dava açmıştı. Doktor, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Karaman’ın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve ‘propofol’ etken maddeli anestezi ilaçları bulunmuştu.

Reklam

Ayşe’yi öldürmekle suçlanan doktor, mahkemede ölüme neden olan ilaçla ilgili çelişkili bilgi verdi

Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan kadının kanında yedi ilaç izi çıktı

SON HABERLER

Torba teklif: Gıdada uzman olmadan yanıltıcı bilgi verene ceza

Gıda ve tarım alanlarında değişiklikler içeren torba teklif Meclis gündeminde. Çarşamba günü görüşülmeye başlayacak teklifte gıdalarla ilgili bilimsel dayanağı olmadan ‘yanıltıcı yayın’ yapan veya ‘korku ve güvensizlik’ oluşturanlara ceza verilecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...